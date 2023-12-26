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Китаец бросил невесту из-за пола ребенка

The Thaiger
Опубликовано: 26.12.2023 19:40 0 125
Китаец бросил невесту из-за пола ребенка

42-летний житель Китая бросил перед свадьбой 36-летнюю возлюбленную из Тайланда, когда узнал, что у них родится девочка, информирует The Thaiger.

Торжественная церемония должны была состояться в Тайланде. Пара познакомилась по рекомендации общей знакомой. Затем мужчина перевез всю семью на родину девушки.

Перед свадьбой мужчина убеждал женщину, в том, что хочет семью и детей. Он убедил тайку оплатить свадьбу и пообещал вернуть все средства. Она успела внести 100 тысяч батов (около 266 тысяч рублей).

Перед торжеством мужчина улетел на родину. Женщина узнала пол ребенка и написала жениху о том, что у них родится девочка. После этого он перестал выходить на связь.

Затем женщина узнала, что возлюбленный бросил ее из-за пола ребенка. Она обратилась к правозащитникам и хочет добиться от мужчины выплат на содержание дочери.

The Thaiger
Опубликовано: 26.12.2023 19:40 0 125
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