На Сахалине женщина подожгла подъезд мужчины после неудавшегося свидания

В Южно-Сахалинске задержали местную жительницу, которая подожгла подъезд в многоквартирном доме на улице Байкальской после свидания. Об этом сообщили в областном управлении УМВД.

По данным источника, 28-летняя ранее судимая женщина до инцидента пришла к своему знакомому, чтобы провести время вместе, но общение сошло на нет. Она вышла из квартиры, собрала вещи в подъезде и подожгла их, а затем убежала.

Жильцы сообщили, что ущерб от выходки нарушительницы составил полмиллиона рублей. Также полицейские проверяют поджигательницу на причастность к аналогичному нарушению.