Филипп Киркоров извинился за присутствие на вечеринке Ивлеевой

Звезда эстрады Филипп Киркоров обратился к поклонникам с извинениями за то, что пришел на «полуголую вечеринку», которую устроила Настя Ивлева в столичном клубе «Мутабор». Видеообращение появилось на сайте «Смотрим».

Киркоров отметил, что в жизни бывают моменты, когда заходишь «не в ту дверь». Он рассказал, что знал о вечеринке, но не ожидал, что подобное будет происходить в стенах помещения.

Он раскаялся в своей ошибке и заявил, что народный артист должен следить за тем, какие мероприятия посещает. Также Киркоров назвал себя патриотом.