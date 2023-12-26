В Запорожской области банда в балаклавах угнала трактор за 24 миллиона

Четыре преступника в балаклавах напали на агрофирму в селе Зразковое Запорожской области. Об этом проинформировали РЕН ТВ.

Как сообщает источник, 24 декабря мужчины, одетые в спортивную одежду, приехали на территорию фирмы. Злоумышленники заперли двух охранников в подсобном помещении.

Затем они угнали комбайн, стоимостью 24 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы.