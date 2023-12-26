В Москве арестовали девять участников массовой оргии

На тематической вечеринке в Москве, на которой происходила массовая оргия, задержали 31 человека.

В понедельник, 25 декабря, под арест девятерых нарушителей. Об этом сообщили в столичной пресс-службе судов.

Шесть участников вечеринки пробудут под арестом 15 суток за мелкое хулиганство, трое нарушителей получили 12 суток административного ареста.

Одну из задержанных признали виновной в совершении административного правонарушения и оштрафовали на 2 500 рублей.