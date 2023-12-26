В Японии заявили о желании возобновить соглашение с Россией по Курильским островам

Глава Министерства иностранных дел Японии Еко Камикава заявила о желании возобновить соглашение с РФ о разрешении промысла для японских рыбаков на Курильских островах. Об этом сообщили РИА Новости.

Камикава отметила, что на данный момент идет процесс согласования с Россией о том, чтобы как можно быстрее возобновить промысел на основании соглашения.

До этого генсекретарь японского кабмина Есимаса Хаяси говорил, что считает несправедливой позицию России по Курильским островам. Так он отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова. Он заявил, что споры России по поводу территориальных вопросов урегулированы.