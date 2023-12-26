На российских производителей яиц завели уголовное дело из-за роста цен

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы сообщили о возбуждении уголовных дел на ряд отечественных производителей яиц.

Кемеровская, Ивановская, Донецкая и Воронежская компании нарушали закон о защите конкуренции. Отечественные производители, которые занимают доминирующие позиции на областном рынке, завышали цены от 9 до 40 процентов.

При этом сообщается, что себестоимость продуктов снизилась.