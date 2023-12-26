В Омске водитель автобуса спас потерявшуюся школьницу

Водитель автобуса Руслан Сагинов спас десятилетнюю девочку, которая осталась одна на остановке в Омске. Об этом рассказали в портале Ngs55.ru.

Как сообщает источник, мужчина увидел девочку, которая плакала и не знала куда ей идти. Родителям она позвонить не могла, так как телефон сел.

Водитель забрал ребенка в автобус, угостил чаем и позвонил в полицию.

Полицейским быстро удалось найти отца ребенка и он приехал за пропажей вместе с ними.

Мэр города Сергей Шелест распорядился выдать водителю премию и поблагодарил его за добрый поступок.