В Башкирии кадет пробил соседу по комнате селезенку из-за разлитого лимонада

22 декабря в башкирском городе Ишимбай 16-летний подросток поругался с 15-летним соседом по комнате. В ходе конфликта произошла драка и старший избил младшего, об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по области.

Как сообщает Телеграм-канал Mash Batash, ссора произошла из-за того, что пострадавший разлил лимонад на стол. Судя по информации источника, подросток избил соседа до разрыва селезенки.

Возбуждено уголовное дело. 15-летнего мальчика прооперировали.