В Ростове-на-Дону прокурор избил подполковника Росгвардии

Прокурор одного из районов Ростова-на-Дону напал на офицера Росгвардии. Об этом в своем Телеграмм-канале написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, инцидент произошел в одном из кафе, где на застолье отдыхал прокурор. Во время праздника он начал приставать к гостям. Среди них оказался офицер Росгвардии.

Мужчины стали конфликтовать, и прокурор избил подполковника. Его увезли в больницу с ушибом головного мозга и переломом височной кости.

Возбуждено уголовное дело. Материалы передали в следственный комитет.