В Иркутске рысь поселилась в подвале жилого дома

В одной из пятиэтажек Иркутска нашли рысь, которая пряталась от людей в подвале, сообщили в региональной пресс-службе УМВД.

Как сообщает «Фонтанка», убежище хищницы находилось недалеко от школы. Местные жители забили тревогу и вызвали полицию и специалистов из питомника.

В подвале нашли останки кошек, которыми, судя по всему, питалась обитательница подвала. Рысь удалось поймать в ловушку.

Сейчас хищница в питомнике. Ее хотят выходить и выпустить в естественную среду, но пока ожидают решение Службы по охране животного мира.