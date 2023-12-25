Путин подписал закон, который дает право врачам скорой оказывать помощь без согласия пациента

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому фельдшеры будут иметь право оказывать помощь больному без его согласия. Документ с поправками в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской федерации опубликовали на портале правовой информации.

Согласно новым правилам, медицинские работники смогут оказывать помощь пациентам без их согласия. Поправка распространяется на те случаи, когда человек не может выразить свою волю.

Госдума приняла данный закон 15 декабря.