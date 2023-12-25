В Китае создали самый теплый свитер из аэрогеля

В журнале Science опубликовали результаты исследования ученых из Чжэцзянского университета. Судя по его данным, китайские специалисты смогли разработать технологию пошива свитера из аэрогеля, который в разы теплее одежды из шерсти или пуха.

Материал представляет собой гель с воздухом вместо жидкости. Ученые ставили перед собой цель сымитировать свойства меха белых медведей. Волоски их шерсти достаточно плотные снаружи, а сердцевина у них пористая. Исследователи создали особые волокна аэрогеля из коллоидного раствора, затем заморозили их, высушили и покрыли специальной оболочкой. Затем из получившегося создали длинные пряди, из которых связали свитер.

Такие волокна можно красить или растягивать. Свитер подвергали заморозке и он показал лучшую тепловую защиту, чем изделия из хлопка, шерсти или пуха.