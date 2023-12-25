В Волгограде пятиэтажку залило кипятком

В Волгограде в пятиэтажном жилом доме прорвало отопительную трубу. Из-за этого все этажи залило кипятком, проинформировали в V1.Ru.

Как сообщает источник, авария случилась на чердаке, затем вода попала в вентиляцию и полилась через плиты перекрытия.

Воду удалось перекрыть только через несколько часов. В результате пострадали 17 квартир в двух подъездах.

Местные жители в отчаянии и не знают где им жить до ликвидации последствий.

Жильцы уверены, что в случившемся виновата управляющая компания. По словам одног из них, труба начала течь еще в начале зимы. После этого в дом приходил мастер из УК, который сказал, что вода – это конденсат и никаких повреждений нет.