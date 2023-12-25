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В США охвативший поголовье оленей зомби-вирус может распространиться на людей

Daily Mail
Опубликовано: 25.12.2023 17:40 0 7342
В США охвативший поголовье оленей зомби-вирус может распространиться на людей

В газете Daily Mail сообщили о вирусе, который быстро распространяется в США. От неизлечимой болезни страдают олени.

Как сообщают в источнике, в Йеллоустоунском национальном парке нашли умершего оленя. После медицинской экспертизы стало ясно, что животное погибло от вируса, который является агрессивным вариантом коровьего бешенства.

Болезнь поражает мозг, животные начинают вести себя непредсказуемо, начинают агрессивно вести себя по отношению к людям, пускать слюни.

По информации источника, специалисты не исключают факт того, что болезнь может стать опасна для людей. Охотников попросили не употреблять в пищу мясо оленей.

Daily Mail
Опубликовано: 25.12.2023 17:40 0 7342
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