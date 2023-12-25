В Башкирии отсидевшему 13 лет за чужое преступление мужчине снизили компенсацию

86-летний Фатхулле Исхаков, который пробыл в тюрьме 13 лет не по своей вине, был лишен крупной моральной компенсации. Недавно стало известно о том, что сумму снизили с 31 миллиона до двух. Об этом рассказали в пресс-службе судов республики Башкирия.

Как сообщает «Лента.ру», адвокат мужчины планирует направить жалобу в кассационный суд.

Исхакова признали невиновным в покушении на трех человек только спустя 64 года.