В Алтайском крае 15 человек получили химические ожоги лица после посещения кафе

15 человек, среди которых было четверо детей, получили ожоги лица в одном из кафе города Заринска в Алтайском крае. О происшествии рассказали в региональной пресс-службе Следственного комитета.

Судя по информации источника, в заведении была включена кварцевая лампа.

В данный момент следователи допрашивают свидетелей и пострадавших. Обстоятельства произошедшего уточняются.