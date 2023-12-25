В Свердловской области директора и бухгалтера предприятия осудят за растрату 19,5 миллиона рублей

В Свердловской области под следствие попали экс-директор и ведущий бухгалтер муниципального унитарного предприятия «Тепловодоснабжение Каменского городского округа». Как сообщили в прокуратуре, их обвиняют в растрате более 19,5 миллионов рублей и злоупотреблении должностными полномочиями.

Надзорное ведомство направило иск о взыскании с обвиняемых данной суммы. Дело передали в суд.

По версии следователей, с декабря 2020 года по май 2022 года нарушители клали в карман деньги с помощью корпоративных банковских карт и перечисляли средства организации на счета аффилированных лиц.

Расследование продолжается.