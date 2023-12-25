Работники логистической компании в Тайланде нашли ногу в кроссовке среди картона

В прибывшем из США грузе с отходами для переработки сотрудники индийской логистической фирмы нашли ногу, которая была обута в кроссовок. Об это сообщили в The Thaiger.

Пугающая находка была сделана 19 декабря в провинции Чонбури. Нога была спрессована вместе с картоном.

Через некоторое время сотрудники фирмы и полицейские нашли на дне груза тазовую кость.

На данный момент неизвестно, принадлежат ли останки одному и тому же человеку. С костями работают эксперты.