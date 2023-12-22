В одном из лагерей Крыма дети отравились водой

Восемь детей, отдыхающих в крымском лагере «Юность», отравились водой, информирует Телеграм-канал «Mash на волне».

По данным источника, воду в лагерь привезли после того, как из-за аварии в лагере перестало работать водоснабжение.

Вскоре дети от 9 до 10 лет стали жаловаться на самочувствие, их тошнило. После принятия активированного угля, им стало лучше.



Обстоятельства происшетсвия выясняются.