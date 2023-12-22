В РЖД начали обсуждать возможность посадки людей в поезд по QR-коду

Россиян могут начать пускать в поезд по QR-коду из приложения «Госуслуги». Сейчас эту идею прорабатывают профильные ведомства совместно с РЖД, сообщили ТАСС.

В источнике сообщили, что в данный момент согласовывается законодательная база. Через некоторое время планируется провести эксперимент.

В пресс-службе РЖД уточнили, что данная процедура будет добровольной.