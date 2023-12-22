В Индии студенты избили мужчину, который установил камеру в женской душевой

В индийском городе Джеварги местный житель Салим снимал на скрытую камеру голых студенток в душевой общежития. Об этом сообщили в News9Live.

Мужчина закрепил скрытую камеру к трубе. Его план раскрыла одна из студенток, когда увидела, что он настраивает дистанционный доступ к устройству.

Студенты из общежития поймали извращенца и избили его, однако ему удалось вырваться. Через некоторое время к преступнику приехали полицейские.

Теперь полиция выясняет, как долго камер снимала девушек и отправлял ли мужчина видео другим людям.