В Рязанской области мужчина приговорили к пожизненному заключению за покушение ради изнасилования

В Рязанской области суд приговорил жителя Москвы к пожизненному сроку. Его признали виновным в покушении на двух людей ради изнасилования 15-летней девушки, проинформировали в областном управлении СУ СК.

До этого мужчина уже совершал изнасилование и грабёж.

Как стало известно, 7 декабря 2022 года преступник встретил на улицу трех друзей и решил выпить с ними. Затем ему захотелось надругаться над 15-летней девушкой, и он несколько раз ударил ножом 17-летнего подростка и 21-летнюю девушку. Они убежали и позвали на помощь. Через некоторое время молодой человек умер от полученных травм.

После того, как раненные убежали, мужчина изнасиловал и избил 15-летнюю девушку, а затем убежал.