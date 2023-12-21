Путин дал старт движению по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани

В четверг, 21 декабря, президент России Владимир Путин открыл мегатрассу М-12 «Восток» от Москвы до Казани протяженностью 810 километров. Запуск движения транслировался в телеграм-канале «Кремль.Новости».

Стоимость проезда по М-12 составит около 4,5 тысяч рублей.

Путин поблагодарил рабочих за быструю и качественную работу, а также отметил, что теперь поездки станут более безопасными, а также возрастет эффективность грузоперевозок.