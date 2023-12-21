В Санкт-Петербурге ребенок отравился молоком матери и погиб

Телеграм-канал Baza сообщил о происшествии в Санкт-Петербурге – грудной ребенок погиб из-за молока матери.

Трагедия произошла в начале осени. Малыша экстренно госпитализировали и сперва поставили неправильный диагноз. Его опровергла последующая медицинская экспертиза.

Как сообщает источник, судя по результатам исследования, в крови у ребенка нашли наркотик. Предположительно, он мог попасть в организм с молоком матери.

Как стало известно, девочка росла в неблагополучной семье. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.