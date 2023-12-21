Романа Костомарова признали спортсменом 2023 года в России

Судя по результатам телефонного опроса ВЦИОМ, россияне признали олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова спортсменом 2023 года в России.
За Костомарова отдали свой голос 8% опрошенных. 5% голосов получила фигуристка Камила Валиева – она на втором месте. На третьем месте расположились фигуристки Александра Трусова и Евгения Медведева, а также лыжник Александр Большунов и хоккеист Александр Овечкин.
В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет.
В начале этого года Романа Костомарова положили в больницу с пневмонией и гриппом. Из-за продолжительного нахождения на аппарате, который насыщает кровь кислородом, у спортсмена начали отмирать ткани. Через некоторое время фигуристу ампутировали кисть правой руки и несколько пальцев на левой, а также обе голени. Сейчас у спортсмена протезы на ногах и на правой руке.
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