Калуга Обнинск
Главная Новости Россия и мир
История Калуги Афиша Статьи Медсправочник Новый год

Романа Костомарова признали спортсменом 2023 года в России

Софья Фирсова, Фото: соцсети Романа Костомарова
Опубликовано: 21.12.2023 16:44 0 126
Романа Костомарова признали спортсменом 2023 года в России

Судя по результатам телефонного опроса ВЦИОМ, россияне признали олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова спортсменом 2023 года в России.

За Костомарова отдали свой голос 8% опрошенных. 5% голосов получила фигуристка Камила Валиева – она на втором месте. На третьем месте расположились фигуристки Александра Трусова и Евгения Медведева, а также лыжник Александр Большунов и хоккеист Александр Овечкин.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет. 

В начале этого года Романа Костомарова положили в больницу с пневмонией и гриппом. Из-за продолжительного нахождения на аппарате, который насыщает кровь кислородом, у спортсмена начали отмирать ткани. Через некоторое время фигуристу ампутировали кисть правой руки и несколько пальцев на левой, а также обе голени. Сейчас у спортсмена протезы на ногах и на правой руке.

Софья Фирсова, Фото: соцсети Романа Костомарова
Опубликовано: 21.12.2023 16:44 0 126
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» приготовил 4 миллиона подарков
Повышение финансовой грамотности: Новикомбанк и ВГЛТУ объединяют усилия для студентов
Новикомбанк получил награду за программу лояльности
Новикомбанк получил две награды премии Retail Finance Awards
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Область применения отрезных кругов 350 по металлу
VPS для Хостинга Веб-Приложений: Плюсы и Минусы
Микрозаймы и партнерские программы: как сотрудничать с МФО и получать прибыль

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru