В Люберцах умер мужчина, на которого упала глыба льда с крыши военкомата

В среду, 20 декабря, в городе Люберцы Московской области с крыши военкомата упала груда льда. Из-за этого были травмированы четыре человека, стоявшие в очереди в здание, об этом сообщили в областном следственном комитете.

Как сообщили в источнике, один из пострадавших умер в больнице от полученных травм. По факту халатности и причинения смерти по неосторожности возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают личность людей, которые были ответственны за уборку снега.

Как сообщает SHOT, в результате происшествия скончался 43-летний мужчина. Острый край глыбы проткнул его легкое. Также он получил перелом позвоночника и многочисленные переломы ребер.

Судя по информации телеграм-канала, мужчина хотел встать на учет в военкомат по месту прописки. Он был отцом троих детей.