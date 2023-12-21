В Гондурасе произошло массовое ДТП из-за расплодившихся лягушек

После дождей Гондурас заполонили лягушки, жабы и головастики. Из-за этого в городе Чолома произошла массовая авария, информирует Metro.

Местные жители стали жаловаться на нашествие земноводных после 3 декабря. На дорогах было очень много слизи, которая мешала движению транспорта. В один из дней на дороге столкнулись пять машин. В их числе были два грузовика, мотоцикл, который сгорел дотла и автомобиль с цистерной.

Пострадавших увезли в больницу.

Некоторые местные верят, что это нашествие похоже на бедствие, которое обрушилось на Египет. Оно было описано в Библии. Согласно тексту, второй казню страны было трехдневное нашествие лягушек.