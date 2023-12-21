В США мужчина пожертвовал собой ради маленькой дочери

7 декабря в штате Денвер произошел несчастный случай -автомобиль не остановился перед переходящим дорогу мужчиной с коляской. О происшествии рассказали в Denver7.

Алонсо Гарсо гулял с маленькой дочерью Лизабет. Девочка лежала в коляске. Мужчина переходил дорогу и увидел летящий на большой скорости автомобиль. Он оттолкнул коляску с ребенком, а сам угодил под колеса машины.

Отец девочки получил множественные травмы. В больнице он плакал и спрашивал о дочке, переживал, что она тоже могла пострадать.

Мужчину отпустили домой 8 декабря. Его сестра надеялась, что мужчине станет лучше. Через несколько дней она пришла к брату в гости и нашла его без сознания. В течение семи минут она делала ему искусственное дыхание, но врачи скорой помощи не успели спасти его жизнь.

Семья мужчины ждет результаты вскрытия, чтобы понять, можно ли было ему помочь. Водитель, который сбил пострадавшего, будет привлечен к ответственности.