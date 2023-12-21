В Петербурге нашли кадета, который отравился этанолом на репетиции новогоднего бала

В Санкт-Петербурге на остановке общественного транспорта нашли 16-летнего кадета, который лежал и не подавал признаков жизни. Об этом проинформировала «Фонтанка».

Чуть позже стало известно, что юноша до этого был на репетиции новогоднего бала. Затем он сам рассказал, что ему стало плохо после алкоголя, который он пил с одноклассниками.

Позже врачи установили, что мальчик отравился этанолом. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Полицейские выяснили, что школьник не стоял на учете и растет в многодетной семье.

Ситуацией заинтересовались в прокуратуре и следственном комитете.