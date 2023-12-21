С поезда Тюмень-Адлер сняли 125 детей после смерти девочки

В четверг, 21 декабря 125 детей из Луганской народной республики сняли с поезда Тюмень-Адлер. Как сообщил РИА Новости со ссылкой на минздрав, из 125 человек 38 увезли в больницу, а одна девочка погибла.

Поезд остановили из-за того, что у детей были симптомы вирусного заболевания.

В Роспотребнадзор рассказали, что у детей может быть грипп А.

По факту происшествия возбудили уголовное дело.