В Московской области пенсионер зарезал соседа по комнате из-за шума

В подмосковном пансионате в городе Ногинск пожилой мужчина убил соседа по комнате за то, что тот не давал ему спать, информирует РЕН ТВ.

73-летний подозреваемый разозлился на шумного 57-летнего соседа. Мужчина взял нож и напал на потерпевшего.

Пенсионер нанес мужчине несколько ударов, после чего тот умер.

Расследование продолжается.