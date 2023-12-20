У жителя Перми за долги арестовали 236 игрушечных роботов

Судебные приставы арестовали 236 игрушечных роботов у коллекционера из Перми. Мужчина задолжал за коммунальные услуги и кредиты около двух миллионов рублей, сообщили в ГУФССП России по региону.

Мужчину предупреждали о возбуждении исполнительных производств и последствиях неуплаты долгов. После проверки имущества должника, приставы установили, что он является основателем музея игрушечных роботов.

Имущество оценили в 155 тысяч рублей. Игрушки вернутся к хозяину после того, как он выплатит всю сумму задолженности.