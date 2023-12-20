В Якутии нашли кости неизвестных животных на месте стоянки древнего человека

Исследователи раскопали кости неизвестных науке животных в Чурапчинском районе Якутии. На этом месте располагалась стоянка древнего человека, рассказал завотделом мамонтовой фауны Академии наук Якутии Альберт Протопопов.

Как сообщает ТАСС, находка относится к позднему периоду эпохи плейстоцена, который закончился 2,58 миллиона лет назад.

На месте раскопок археологическое исследование начал проводить археолог СО РАН Александр Кандыба.

Протопопов отметил, что место будут изучать в течение нескольких лет и оно очень перспективно.