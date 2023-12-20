Мужчину посадили на два с половиной года за попытку изнасиловать проводницу

В Новосибирской области 31-летнего жителя Омска посадили на 2,6 года за попытку изнасилования. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Суд установил, что в июле этого года преступник набросился на проводницу, затащил ее в купе и закрыл дверь. На крики девушки прибежал другой пассажир и помог ей отбиться от насильника.

К этому приговору присоединили его неотбытое дополнительное наказание по предыдущему делу.