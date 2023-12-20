В МИДе отреагировали на планы Латвии по выселению около тысячи россиян

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление Латвии о выселении около тысячи россиян из страны. Об этом сообщили РИА Новости.

Как цитирует источник, Захарова назвала такие планы дискриминацией.

Дипломат уточнила, что все регионы и ведомства должны быть готовы к такой ситуации, так как людей необходимо будет обеспечить жильем, работой, социальными выплатами и так далее.