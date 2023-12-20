Tesla выпустит беспроводную зарядку для своих автомобилей

Издание Electrek сообщило о том, что корпорация Tesla анонсировала создание беспроводной зарядки для электрокаров.

Главный конструктор Tesla Франц фон Хольцхаузен рассказал о разработке на одном из выпусков шоу Jay Leno's Garage. Судя по его словам, для начала зарядки достаточно будет просто проехать по площадке в гараже. После этого автомобиль начнет заряжаться.

Впервые о создании индукционной зарядки стало известно в марте. Тогда специалисты компании Илона Маска рассказали о приобретении стартапа, который изучает способы подзарядки машин.

Как отметил редактор Electrek Фред Ламберт, такая зарядка обойдется в круглую сумму, как впрочем и все остальные аксессуары для электромобилей.