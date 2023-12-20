В Китае дедушка надел на внучку воротник для собак, чтобы отучить играть в телефон

Пожилой мужчина из китайского города Сиань решил, что у его внучки началась зависимость от телефонных игр. О необычном способе, который придумал мужчина, чтобы помочь ребенку, рассказали в South China Morning Post.

Дедушка приобрел розовый воротник для собак, который используют для того, чтобы животные не вылизывали и не чесали ранки после операции. Он надел воротник на девочку. Как рассказала мать ребенка, малышка плакала и сопротивлялась.

В последующие дни, когда она хотела взять телефон, дедушка надевал на нее воротник. Через несколько дней она перестала играть в игры.

Пользователи соцсетей отреагировали на ситуацию по-разному. Нашлись и те, кто посоветовал использовать такой способ и для взрослых людей, если у них болит шея при использовании гаджетов.