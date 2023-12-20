В Краснодарском крае майор полиции заставил пьяную женщину оформить займ под залог квартиры

В Краснодарском крае полицейского подозревают в том, что он насильно заставил пьяную местную жительницу подписать договор займа под залог квартиры. Об этом сообщили в Телеграм-канале «112».

Судя по предварительным данным источника, мужчина вместе со своим знакомым притащил женщину в МФЦ и вынудил ее подписать договор. Она подписала его, так как была под воздействием алкоголя.

Затем полицейский пошел в суд, чтобы взыскать с пострадавшей проценты, долг и неустойки за счет продажи ее живплощади. Женщина написала заявление в полицию.

В данный момент выясняется, был ли оформлен займ на самом деле.