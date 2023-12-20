В Подмосковье нашли изувеченное тело 27-летней девушки

На берегу озера в Подмосковье волонтеры нашли тело девушки. У нее были выколоты глаза, а на теле обнаружили следы изнасилования, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала в прошлую субботу у девушки был конфликт с пожилой мамой. Пострадавшая заревновала мать к старшей сестре и племянникам. Она ушла из дома около семи утра.

Девушка поговорила с мамой по телефону через какое-то время перестала выходить на связь. На следующий день мать начала волноваться и позвонила в поисковый отряд ЛизаАлерт.

В понедельник, 18 декабря, ночью добровольцы нашли девушку на берегу озера Рабиновское. У нее были выколоты глаза, а также спущены штаны.

Также у нее украли банковскую карту. Тело отправили на экспертизу, обстоятельства происшествия уточняются.