В Москве задержали двух мужчин с 673 килограммами кокаина

В Москве сотрудники ФСБ поймали двух наркодилеров, которые пытались переправить в Евросоюз 637 килограмма кокаина. Они могли получить за эту партию от 2,5 миллиардов до 6,5 миллиардов рублей, информирует РБК.

По словам полицейских, нарушители приехали в Россию специально для того, чтобы устроить многоэтапную наркоакцию.

В ведомстве отметили, что их целью было получить крупную партию, которую заранее привезли в Россию, а затем отправить ее к месту вывоза в государства ЕС.

В ФСБ рассказали, что наркодилерам может грозить пожизненное лишение свободы.