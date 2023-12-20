В России адвокат первый раз попал под следствие за разглашение налоговой тайны

Управление Следственного комитета по Астраханской области возбудило уголовное дело в отношении адвоката. Это первый в российской практике случай, когда линию защиты обвиняют в разглашении налоговой тайны. Об этом рассказал «Коммерсантъ».

По версии полиции, адвокат получила от следователя информацию о предпринимательнице, которую подозревают в мошенничестве. Она рассказала эти данные на судебном заседании.

Женщине грозит пять лет тюрьмы. Следователя уволили, на него также возбуждено уголовное дело.