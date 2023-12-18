В Геленджике пьяная женщина залезла на верхушку 20-метровой елки

В Геленджике сняли на видео пьяную женщину, которая докарабкалась до верхушки главной елки в городе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

На кадрах нетрезвая женщина ползет по символу Нового года, а ее подруга беспокоится за нее и просит крепче держаться. Момент, как женщина спускалась вниз, автор видео не снял. До сих пор неизвестно, удалось ли ей спуститься обратно без травм.

В полиции начали проверку.