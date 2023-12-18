В Омске слесарь сжег три квартиры и попал под следствие

53-летняя женщина-слесарь случайно подожгла три квартиры в Омске. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

11 января 2023 года женщина меняла кран на газопроводе перед прибором, хотя собственник о работах не просил.

Во время работ работница не обесточила плиту и не отключила газ. Газ воспламенился после того, как она нажала на кнопку электроподжига.

В результате происшествия никто не пострадал. Женщина признала свою вину. Ее посадили на год и четыре месяца.

Ущерб от пожара составил более двух миллионов рублей.