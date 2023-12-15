Дату выхода последней серии «Слово пацана» перенесли на неопределенный срок

Ставший популярным среди российских зрителей сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вызвал большой общественный резонанс. Поклонники с нетерпением ждали последнюю серию, но она выйдет позже, чем планировалось. Об этом рассказали режиссер, продюсер и сценарист Жора Крыжовников и соавтор сценария Андрей Золотарев, информирует РБК.



Причиной послужило желание авторов переснять серию и сделать концовку более эмоциональной. К тому же, незаконченный вариант концовки слили в сеть.

Новая дата пока неизвестна, часть сцен монтируется.