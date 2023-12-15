В Закарпатье депутат взорвал несколько гранат во время заседания

В селе Керецки Закарпатской области на заседании сельсовета депутат взорвал несколько гранат. Об этом сообщили в МВД Украины.



В результате происшествия пострадали 26 человек, шестеро в тяжелом состоянии.



Сначала в полиции рассказали, что нарушитель умер, но через некоторое время появилась информация, что врачи борются за его жизнь. Об этом рассказали в Национальной полиции Украины.

Пресс-служба УМВД Украины, национальная полиция Украины Опубликовано: 15.12.2023 18:00 195