В России снимут продолжение сериала «Бандитский Петербург»

Спустя 20 лет после выхода последней серии на российских экранах покажут продолжение сериала «Бандитский Петербург», информирует «Сноб».

В 2000-х годах проект курировали авторы книги, на основе сюжета которой сняли сериал – Игорь Шушарин и Андрей Константинов.

Создатели решили воссоздать сериал пару месяцев назад. Они написали 21 серию к моменту, когда Константинов погиб.

Шушарин рассказал, что доделает финал сам. Действие будет происходить в 2013 году, а главными героями будут прокурор Поспелова и журналист Обнорский.