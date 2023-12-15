Китайская техника будет защищать аэропорт Внуково от беспилотников

В столичный аэропорт Внуково закупили технику, предназначенную для обнаружения и противодействия дронам, информирует «Интерфакс».

Техника китайского производства обошлась в 2,4 миллиона юаней (около 3 миллионов рублей).

До этого комплекс для борьбы с беспилотниками установили в Шереметьево.