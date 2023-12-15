В Свердловской области гирлянда убила годовалого ребенка

В четверг, 14 декабря, в городе Красноуфимске Свердловской области погиб ребенок. Через несколько дней малышу должен был исполнится годик. О происшествии рассказала «Baza».



Как сообщает источник, ребенок играл в комнате, пока мама была на кухне. Малыш обратил внимание на яркую гирлянду. Мальчик дернул за провод и вырвал гирлянду из розетки. Мама нашла сына уже без сознания и позвонила в скорую.



Ребенок умер до приезда врачей.











Телеграм-канал Baza Опубликовано: 15.12.2023 15:20 178