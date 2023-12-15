ЦБ поднял ключевую ставку пятый раз подряд

В пятницу, 15 декабря, Банк России повысил ключевую ставку до 16 процентов годовых. Об ужесточении денежно-кредитной политики сообщили на сайте Центрального Банка.

Повышение происходит уже пятый раз подряд, в первом полугодии ставка была на уровне 7,5 процента.

Как уточняется в источнике, экономика страны отклонилась от траектории сбалансированного роста сильнее, чем в прошлых прогнозах.Инфляция приблизится к верхней границе и составит 7-7,5 процента, а ВВП превысит 3 процента, прогнозируемые в октябре.